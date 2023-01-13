Порвали между ног: Волочкова не может оправиться после интимных утех

Артистке балета предрекли большие страдания

Анастасия Волочкова в своих социальных сетях пожаловалась поклонникам, что ее стремление к идеальному шпагату дало неприятные результаты. Из-за жесткой практики и постоянных тренировок у нее порвана мышца между ног. Травма дает о себе знать регулярно – периодически у знаменитости воспаляется пах и все болит.

В одном из интервью артистка признавалась, что шпагат стал для нее визитной карточкой, и этот прием она активно использует в постели. По ее словам, мужчины приходили в восторг от балетных пируэтов Волочковой, которые она проделывала во время близости – не исключено, что повердить мыщцы Анастасия могла и во время утех в порыве страсти.

Врачи говорят, что такая травма довольно распространена среди спортсменов, которые в своей профессиональной деятельности постоянно задействуют приводящую мышцу бедра. Травматолог Максим Королев в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что в некоторых случаях приходится прибегать к оперативному вмешательству.

При такой травме, по словам специалиста, нужно быть крайне аккуратными. Перед любой физической активности требуется разогревать мышцы и внимательно выполнять все упражнения.В противном случае состояние будет ухудшаться. Он отметил, что недуг не делает человека инвалидом, однако о спортивной карьере, зачастую, приходится людям забыть.