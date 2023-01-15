Назаров закатил истерику после громкого увольнения из театра

Назаров закатил истерику после громкого увольнения из театра
Дмитрий Назаров. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Оскандалившийся из-за громких слов о спецоперации артист не верит в случившееся

После решения руководства МХТ имени Чехова выдворить актера Дмитрия Назарова за разногласия с художественным руководителем поползли разные слухи – мол, Константин Хабенский уже подписал указ об увольнении. А сам виновник торжества удивился, услышав вопросы со стороны журналистов.

Назаров иронично заявил, что ничего о происходящем не знает и находится в полном неведении. Да и вообще, уверяет звезда "Кухни" – нужно поменьше верить второсортным источникам информации.

"Не читайте желтых газет натощак", – заявил артист.

Однако Дмитрий был резок после вопроса СМИ о том, по каким причинам руководство театра могло принять такие меры – тот вспыльчиво заявил, что понятия не имеет о таковых, после чего бросил трубку.

Напомним, Назаров оскандалился за громкие заявления в адрес российского руководства и специальной операции на Украине. По слухам, руководство МХТ просило артистов проявлять сдержанность и не давать комментарии о политике. Уговоры же не дали никакого результата. В пресс-службе МХТ имени Чехова подтвердили информацию об отстранении Назарова от спектаклей.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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