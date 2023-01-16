Оскорбил россиян в эфире: Якубович угодил в грандиозный скандал

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Один из последних выпусков "Поле чудес" вызвал огромное недовольство российской аудитории. В Сети разгорелся скандал после слов Леонида Якубовича на шоу гостье, которая привезла ему сувениры с Камчатки.
В передаче ведущий принимал в качестве презента национальную шапку и бусы из корюшки, которые традиционно примерил прямо на себя. Гостья передачи, вручившая все Якубовичу, рассказала, что на Камчатке местные жители не только едят рыбу, но и носят ее в качестве украшения.
"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я видимо провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", – пошутил он.
После этих слов народ возмутился, что ведущий позволил себе такие резкие слова в адрес россиян и кореных жителей региона. Люди сочли их крайне грубыми и оскорбительными.
Из-за шумихи в Сети журналисты попросили Якубовича прокомментировать скандал – тот ответил лаконично фразой из "Собачьего сердца".
"Не читайте советских газет",
– передает его высказывание "Подъем".
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