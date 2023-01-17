Галкин* нанес удар Киркорову: высмеял перед огромной толпой

Галкин* нанес удар Киркорову: высмеял перед огромной толпой
Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Отношения между звездами оставляют желать лучшего

Супруг Аллы Пугачевой во время одного из недавних концертов заговорил о своей ориентации и вспомнил про бывшего мужа артистки Филиппа Киркорова. Максим Галкин* со сцены высмеял знаменитость и сделал неоднозначный намек о его личной жизни.

Юморист отметил, что слухи о нем самом ходят давно, но только потому, что многие мужчины не понимают всех достоинств жены, которая старше на несколько лет. К примеру, она никогда не скажет, что он сгубил ее молодость, поскольку это сделали другие люди – некоторые из них до сих пор живы, отметил Галкин*. 

"И у них еще торчат перья. Это что, мужчины? Конечно, гораздо натуральнее, чем я", – заявил артист.

Хотя вслух имя Филиппа Киркорова он не произнес, зрители в зале поняли, что речь идет именно о певце. 

Ранее на том же концерте Максим Галкин* сделал заявление о собственных личных предпочтениях и национальности, назвав это основными причинами, почему он критикует российскую власть.

*признан иноагентом
Источник: Telegram
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