Галкин* нанес удар Киркорову: высмеял перед огромной толпой

Отношения между звездами оставляют желать лучшего

Супруг Аллы Пугачевой во время одного из недавних концертов заговорил о своей ориентации и вспомнил про бывшего мужа артистки Филиппа Киркорова. Максим Галкин* со сцены высмеял знаменитость и сделал неоднозначный намек о его личной жизни.

Юморист отметил, что слухи о нем самом ходят давно, но только потому, что многие мужчины не понимают всех достоинств жены, которая старше на несколько лет. К примеру, она никогда не скажет, что он сгубил ее молодость, поскольку это сделали другие люди – некоторые из них до сих пор живы, отметил Галкин*.

"И у них еще торчат перья. Это что, мужчины? Конечно, гораздо натуральнее, чем я", – заявил артист.

Хотя вслух имя Филиппа Киркорова он не произнес, зрители в зале поняли, что речь идет именно о певце.

Ранее на том же концерте Максим Галкин* сделал заявление о собственных личных предпочтениях и национальности, назвав это основными причинами, почему он критикует российскую власть.

*признан иноагентом