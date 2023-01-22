"Не позорьтесь": Газманова поймали на грандиозном обмане народа

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Олег Газманов в 71 год выглядит в несколько раз моложе – артист старается вести здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом и следит за здоровьем. Его внешний вид невероятно восхищает поклонников, которые регулярно оставляют на его странице в соцсетях массу комплиментов.
На Крещение знаменитость опубликовал новый пост, в котором похвастался, что три раза окунулся в ледяной прорубь – в качестве подтверждения он прикрепил снимок без одежды возле купели, прикрывшись одеялом.
Как и всегда, сперва под его публикацией появились восторженные записи поклонниц – они отметили отличную физическую форму Газманова. Однако спустя некоторое время публика стала замечать странности во внешнем виде звезды – к примеру, с бородой, которая выглядела удивительно неестественно, будто бы ее прикрепили сверху в фоторедакторе.
После этого поклонники обвинили артиста в грандиозном обмане публики. Они выразили мнение, что борода – не единственные правки, которые могли внести во внешний вид Газманова с помощью ретуши.
"Олег Михайлович, не позорьтесь. Что с бородой у Вас на первом фото? Фотошоп заклинило? Что-то с лицом неестественное", – написали пользователи.
После разоблачения артист заблокировал возможность комментирования публикации в соцсетях.
Взрывы были настолько мощными, что затряслась стоящая вдали камера, на которую снималось происходящее