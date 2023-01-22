"Не позорьтесь": Газманова поймали на грандиозном обмане народа

"Не позорьтесь": Газманова поймали на грандиозном обмане народа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странный инцидент произошел с ним во время крещенского купания

Олег Газманов в 71 год выглядит в несколько раз моложе – артист старается вести здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом и следит за здоровьем. Его внешний вид невероятно восхищает поклонников, которые регулярно оставляют на его странице в соцсетях массу комплиментов.

На Крещение знаменитость опубликовал новый пост, в котором похвастался, что три раза окунулся в ледяной прорубь – в качестве подтверждения он прикрепил снимок без одежды возле купели, прикрывшись одеялом. 

Как и всегда, сперва под его публикацией появились восторженные записи поклонниц – они отметили отличную физическую форму Газманова. Однако спустя некоторое время публика стала замечать странности во внешнем виде звезды – к примеру, с бородой, которая выглядела удивительно неестественно, будто бы ее прикрепили сверху в фоторедакторе. 

Фото: соцсети

После этого поклонники обвинили артиста в грандиозном обмане публики. Они выразили мнение, что борода – не единственные правки, которые могли внести во внешний вид Газманова с помощью ретуши.

"Олег Михайлович, не позорьтесь. Что с бородой у Вас на первом фото? Фотошоп заклинило? Что-то с лицом неестественное", – написали пользователи.

После разоблачения артист заблокировал возможность комментирования публикации в соцсетях. 

Источник: соцсети ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Солнцепеки" превратили в пепел позиции ВСУ у Сватово: видео

Взрывы были настолько мощными, что затряслась стоящая вдали камера, на которую снималось происходящее

ВС РФ берут Бахмут в оперативное окружение - Пушилин

Ситуация для ВСУ критическая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей