Артистка считает, что звездный час ее коллеги прошел

Знаменитое и полюбившееся многим россиянам шоу "Давай поженимся!" пропало с телевизоров много месяцев назад. Некоторые считают, что формат все же приелся зрителю и вряд ли вернется на голубые экраны. Однако главная сваха проекта Роза Сябитова придерживается другого мнения. Более того, звезда уже нашла замену своей закадычной коллеге Ларисе Гузеевой.



Стоит отметить, что в прессе давненько поговаривают о том, что телеведущие серьезно друг друга недолюбливают. Косвенным подтверждением этих сплетен стало то, что Сябитова рьяно выступила за приглашение в программу другой телеведущей.



По мнению звездной свахи, телешоу "Давай поженимся!" давно нуждается в свежей крови и молодых лицах. Знаменитость считает, что место главнойтелеведущей должна занять молодая звезда. Сябитова даже предложила конкретную артистку – она была бы рада видеть в кресле ведущей знаменитую российскую исполнительницу Клаву Коку.

"Я не понял, заменить Ларису хотите?", "Идея-то хорошая, но Ларису точно надо оставить", "Вот вы Гузеевой дали под дых", – пишут на это в Сети.

Как на подобную инициативу отреагирует Лариса Гузеева, пока неизвестно. Впрочем, звезда культовой советской киноленты "Жестокий романс" вряд ли оставит без внимания подобный выпад. Как известно, артистка славится вспыльчивым нравом и всегда готова постоять за себя.

