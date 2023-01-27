Всплыли новые проблемы Киркорова с недвижимостью в России

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Филипп Киркоров продолжает решать проблемы из-за спора с налоговой. Артист считает, что ФНС допустила ошибку при начислении из-за того, что ранее неверно была высчитана кадастровая стоимость жилья – из-за такого промаха, уверен музыкант, налог подскочил на 4 млн рублей. Певец пошел с иском в суд – разумеется, не сам. Интересы артиста представляет юрист Александр Добровинский.
Правозащитник уточнил, что защита предоставила результаты экспертизы, по которой исчисляемая сумма налога на имущество является неправомерной. Что ждать в дальнейшем, определит суд. Либо признает результаты удовлетворительными, либо назначит новую экспертизу.
В период рассмотрения судебного спора, кстати, ФНС не может начислять проценты на налоги за недоимку.
Еще в 2022 году прошел слух, что Киркоров якобы придумал схему по снижению стоимости жилья своих обширных апартаментов в два этажа. Жилье на Арбате певец якобы решил разделить на целые две квартиры. Однако позднее Добровинский заявил, что все было с точностью наоборот: ФНС посчитала жилье за два пентхауса.
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