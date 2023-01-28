Звезда "Клона" скинула лифчик и показала грудь: откровенное фото

Звезда "Клона" скинула лифчик и показала грудь: откровенное фото
Фото: кадр телесериал "Клон", 2000
Народ пришел в восторг от идеального живота знаменитости

Бразильянка Джованна Антонелли в свои 46 лет регулярно хвастается перед поклонниками идеальной фигурой. Артистка уделяет много времени спортивным упражнениям, поэтому находится в прекрасной форме. Дополнительный плюс в этом вопросе – генетика, которая наделила звезду "Клона" пышными объемами ниже талии. 

Если раньше Антонелли хвасталась своими выдающимися бедрами, показывая снимки возле бассейна, то сейчас она решила снятся топлес. В своих соцсетях она выложила фотографию с фотосессии, на которой предстала в одних джинсах – бюстгальтер актриса скинула, едва прикрыв грудь длинными волосами. На первом плане также оказался подтянутый живот знаменитости и слегка торчащие полупрозрачные трусы, которые выглядывали из-под растегнутых штанов.

"Базовый коричневый", – написала она под снимком, выразив любовь к таким цветам в одежде.

Фото: соцсети

В комментариях люди пришли в восторг от фотографии. Они написали массу комментариев по поводу отличного внешнего вида актрисы.

"Боже мой, какая ты красивая", "Так, я пошла в спортзал. После этого фото невозможно сидеть на месте", "Чем-то похожа на Шакиру", "Самая красивая женщина в Бразилии", "Джованна, у меня сердечный приступ от этого фото",

– заявили подписчики.

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