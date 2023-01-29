"Просто в дым": Малиновская публично обвинила Бузову в пьянстве

Модель уверена, что поющей ведущей никакого прощения нет и быть не должно

Временами всплывают новые слухи о том, что Ольга Бузова якобы в нетрезвом состоянии появляется на работе. Маша Малиновская уверена, что все полностью соответствует правде. Правда, звезда осторожно заявляет, что не желает заниматься развешиванием ярлыков. Однако тут же добавляет, что воспринимать Ольгу в качестве серьезной ведущей не готова.

"В кадре появлялась бухой просто в дым. Ну как это возможно? И все сходит с рук, и все считают, что это нормально", – рассуждает Маша.

Блондинка, однако, защищает Григория Лепса, который куда чаще оказывался в подобных скандалах. Однако на исполнителя хита "Рюмка водки на столе" налетают совершенно незаслуженно, считает модель. Мол, единожды появился на корпоративе, "пошатнулся на сцене" – и все, налетели обсуждать.

А вот Ольга, уверена Маша – якобы совершенно другое дело. И прощать ведущую нельзя. Даже если у той совершенно безумный рабочий график.

"Не считаю это нормальным", – добавила модель.

Другие коллеги из отечественного шоу-бизнеса рекомендуют Ольге поскорее заняться поисками собственного счастья: Анита Цой даже заявила, что Бузова рискует превратиться в "старую бабку".