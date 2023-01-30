Кудрявцева крутанула шикарными бедрами в секс-комбинезоне на камеру

В 51 год ведущая покоряет сердца молодых подписчиков

51-летняя Лера Кудрявцева, кажется, год от года становится все краше. У известной телеведущей все при себе: идеальная фигура, утонченные черты лица и вечная улыбка.

Ведущая "Секрета на миллион" уверена, что хвастаться своей красотой еще можно и нужно. В свободное время она занимается спортом и наводит красоту. Не без диеты: Лера обходится малюсенькими порциями при приеме пищи. Правда, временами себя все же балует любимой едой.

А недавно Лера опубликовала фото, похваставшись своими упругими ягодицами, облаченными в комбинезон со звездами. Поклонники были в восторге от фаворитки, выставившей свои роскошные бедра.



