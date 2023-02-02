Эрнст вышвырнул известного артиста с "Первого канала"

Эрнст вышвырнул известного артиста с "Первого канала"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тот критиковал российскую спецоперацию

Знаменитостей, которые высказались на политическую тему в неодобрительном ключе, по негласному правилу, показывать на российских федеральных каналах нельзя. И хотя официального запрета нет, руководство пытается избежать возникновения скандальных ситуаций.

Так произошло и с шоу "Три аккорда", которое сняли еще в 2021 году, но из-за начала СВО никак не могли выпустить в эфир. Оказалось, у этого были дополнительные сложности, поскольку участие в передаче принимали артисты, которые позже выступили с громкими политическими заявлениями. Среди них оказался юморист Сергей Писаренко, который известен россиянам по выступлениям в команде КВН "Уездный город". 

Источники, близкие к "Первому каналу", рассказали, что шоу-мен снимался в передаче вместе с другими звездами. Денег на продакш потратили много, и спускать их впустую никому не хотелось – поэтому Эрнст принял решение выкинуть из эфира все кадры, на которых появляется артист. 

Его номер вырезать было легко, сложности возникли с общей песней. По плану, все звезды выходили на сцену парно, а вот Екатерина Гусева была одна и на заднем плане звучал неизвестный мужской голос, который не принадлежал ни одному из присутствующих знаменитостей. В качестве подтверждения осведомители приложили кадры, на которых видно, что Писаренко был в шоу. 

Фото: соцсети

После февраля юморист записал видео, на котором выступил против СВО. В последние годы он жил в Киеве, а также работал на российском и украинском телевидении.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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