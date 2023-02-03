Наташа Королева впервые заговорила о разводе с Тарзаном

Наташа Королева впервые заговорила о разводе с Тарзаном
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дома у пары все плохо

В последнее время в медиа набегают слухи о семейном разладе Сергея Глушко и Наташи Королевой. Сначала Павел Воля объявил, что пара рассталась еще в 2022 году. Затем Анастасия Волочкова сообщила, что те якобы уже практически целый год живут раздельно.

В итоге сама Наташа решила покончить со слухами, раскрыв всю правду. О словах Воли певица ничего не слышала. Не доходили до нее и откровения балерины. Но, поскольку дело касается такой персоны, как Волочкова, то можно особо не обращать внимания на слова.

"Ей можно, пусть рассказывает", – махнула рукой звезда.

Правда же такова, что никакие слухи ни на миг не приближают читателей и журналистов к правде. С Сергеем у Наташи все прекрасно – по крайней мере, исполнительница сама так утверждает. В этом году пара отмечает фарфоровую свадьбу: двадцать лет прожили вместе.

"А мы живем и наслаждаемся жизнью!" – прокомментировала певица слухи.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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