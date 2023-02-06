Костомарову могут ампутировать ногу по колено

Медики опасаются за жизнь фигуриста, поэтому постоянно переносят операцию

Медики продолжают бороться за жизнь прославленного российского фигуриста Романа Костомарова. По некоторым данным, олимпийскому чемпиону становится хуже – гангрена на его конечностях прогрессирует.

Изначально врачи приняли решение об ампутации пальцев на обеих ногах, однако позднее стало известно, что спортсмен может лишиться ноги. Некроз перешел на стопы. В ходе обследования специалисты выявили наличие газовых пузырьков в мягкой ткани левого голеностопного сустава и нижней трети голени – фактически, это говорит о наличии инфекции.

Медики пытаются бороться и с последствиями, и с причиной – чтобы понять, что вызывает омертвение тканей.

Mash сообщает, что операцию регулярно переносят – врачи очень опасаются, что фигурист может не пережить операцию из-за тяжелого состояния. В настоящее время Костомаров находится под действием искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением специалистов. Ногу фигуристу могут ампутировать по колено.

Ранее мы сообщали, что Костомарова доставили в больницу в январе с двусторонней пневмонией.