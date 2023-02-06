Костомарову могут ампутировать ногу по колено

Костомарову могут ампутировать ногу по колено
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Медики опасаются за жизнь фигуриста, поэтому постоянно переносят операцию

Медики продолжают бороться за жизнь прославленного российского фигуриста Романа Костомарова. По некоторым данным, олимпийскому чемпиону становится хуже – гангрена на его конечностях прогрессирует.

Изначально врачи приняли решение об ампутации пальцев на обеих ногах, однако позднее стало известно, что спортсмен может лишиться ноги. Некроз перешел на стопы. В ходе обследования специалисты выявили наличие газовых пузырьков в мягкой ткани левого голеностопного сустава и нижней трети голени – фактически, это говорит о наличии инфекции.

Медики пытаются бороться и с последствиями, и с причиной – чтобы понять, что вызывает омертвение тканей.

Mash сообщает, что операцию регулярно переносят – врачи очень опасаются, что фигурист может не пережить операцию из-за тяжелого состояния. В настоящее время Костомаров находится под действием искусственной вентиляции легких под постоянным наблюдением специалистов. Ногу фигуристу могут ампутировать по колено.

Ранее мы сообщали, что Костомарова доставили в больницу в январе с двусторонней пневмонией.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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