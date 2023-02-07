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Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева уже разменяла шестой десяток, однако продолжает блистать поистине девичьей красотой. Каким образом звезде удается обманывать время, остается загадкой. В любом случае, с уверенностью можно констатировать, что красотка разгадала секрет вечной молодости. Очередным доказательством этому стала новая эротическая фотосессия Кудрявцевой.
51-летняя знаменитость решила не размениваться на мелочи и пошла ва-банк. Красотка устроила пикантную съемку в соблазнительном образе дерзкой вооруженной прелестницы. На кадрах Кудрявцева позирует с оружием.
Сочетание оголенного тела любимицы публики вместе с пистолетом заставило мужскую часть многомиллионной армии поклонников Леры вздрогнуть от возбуждения. Действительно, формы артистки никого не могут оставить равнодушными. Пышный бюст, стройные бедра и подтянутые ягодицы заставили мужчин погрузиться в греховные фантазии.
"Лера, вы выглядите потрясающе", "Вооружена и очень опасна", "Лера вызывает восхищение и зависть", "Какая горячая красотка", "Фотографии – огонь!" – пишут восторженные фанаты в социальных сетях.
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