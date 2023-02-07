Был на грани жизни и смерти: хирург назвал причину ампутации стопы у Костомарова

Был на грани жизни и смерти: хирург назвал причину ампутации стопы у Костомарова
Роман Костомаров. Фото: t.me/SuperRu\
Фигуриста могут отправить на лечение в Германию

Профессор Первого МГМУ имени Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков рассказал, чем была вызвана необходимость ампутации стопы у прославленного олимпийского чемпиона Романа Костомарову. Воспаление началось из-за сепсиса, который вылился в некроз тканей.

О предшествующих причинах судить нелегко – процесс изучен не до конца. Однако после сепсиса дают о себе знать гнойные очаги, которые могут проявиться в любой части тела. Реакцию выдало наиболее слабое место, которым у пациента стала нога.

Ампутируют конечность в таком случае из-за того, что некроз повышает уровень выброса токсинов в организм – то есть ситуация критична и под сомнением может оказаться жизнь пациента.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопу на одной ноге.

Сам спортсмен был госпитализирован в первой половине января. До этого Роман жаловался на общую слабость и боль в области грудной клетки. Позднее пациента перевели в реанимационное отделение. 

В настоящее время медики проводят консультацию с коллегами из Германии. Немецкие специалисты принимают участие в решениях – родные планируют отправить Костомарова в Германию, где его могут восстановить и провести ему протезирование.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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