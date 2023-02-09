Гузееву выгоняют из России: что сделала артистка

Гузееву выгоняют из России: что сделала артистка
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость оказалась в эпицентре скандала

Лариса Гузеева сейчас находится в Израиле. Звезда отправилась в страну несколько дней назад и секрета из поездки не делала – подробности она показывала в своих соцсетях. Однако, как выяснили журналисты, рассказывала о визите в другую страну артистка не все.

Люди заметили Гузееву в МВД Хайфы, где она якобы сидела в очереди за новым паспортом. До этого ее видели в миграционной службе Израиля – как правило, туда приходят при прошении на гражданство. Сама актриса никак не комментировала визиты в административные ведомства другой страны.

Фото: соцсети

Такой поступок вызвал гнев некоторых россиян. В комментариях под записями об артистке они оставляли разъяренные сообщения с требованиями выгнать Гузееву из России, поскольку она нашла себе новую более комфортную страну для проживания. 

"Ну и пусть валит", "Вот и вскрылся истинный патриотизм Гузеевой", "Это когда она еврейкой стать успела?", "Интересно, она веру тоже сменить решила?", "Продажные звездульки. Сколько можно их терпеть? Пора всех с двойным гражданством гнать из России! Пусть очистится страна", – возмущаются люди.

Некоторые, впрочем, не поверили, что артистка решила уехать насовсем.

Источник: Telegram
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