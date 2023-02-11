Подольская бросила Преснякова и объяснила свое решение

Проводить День всех влюбленных с супругом она не собирается

Брак Натальи Подольской и Владимира Преснякова супругам удавалось сохранять с 2010 года. За это время появлялась масса слухов о проблемах в семье и предстоящем разводе, однако они так и не находили подтверждения. Артисты уверяют, что являются одним целым, хотя довольно часто их видят поодиночке.

К примеру, Подольская любит ездит в отпуск без мужа. В компанию с собой она, как правило, берет детей, сестру и племянников. В это время Пресняков остается один в Москве, и чем он занимается – неизвестно. Это нередко провоцирует домыслы публики, что в их отношениях не все гладко.

Недавно артистка снова подогрела слухи о разладе в семье. Во время общения с журналистами "Пятого канала", которые спросили ее о планах на 14 февраля, она ответила, что намерена бросить супруга одного. Единственное, что есть в ее планах на этот день – работать днем и вечером.

"Ведь у артистов праздники – это работа", – объяснила она.

Где будет в этот момент Владимир Пресняков певица не рассказала.

Ранее артист дал благотворительный концерт, всю выручку с которого решил передать на нужды солдат, принимающий участие в российской спецоперации на Украине.