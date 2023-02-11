Подольская бросила Преснякова и объяснила свое решение

Подольская бросила Преснякова и объяснила свое решение
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проводить День всех влюбленных с супругом она не собирается

Брак Натальи Подольской и Владимира Преснякова супругам удавалось сохранять с 2010 года. За это время появлялась масса слухов о проблемах в семье и предстоящем разводе, однако они так и не находили подтверждения. Артисты уверяют, что являются одним целым, хотя довольно часто их видят поодиночке.

К примеру, Подольская любит ездит в отпуск без мужа. В компанию с собой она, как правило, берет детей, сестру и племянников. В это время Пресняков остается один в Москве, и чем он занимается – неизвестно. Это нередко провоцирует домыслы публики, что в их отношениях не все гладко.

Недавно артистка снова подогрела слухи о разладе в семье. Во время общения с журналистами "Пятого канала", которые спросили ее о планах на 14 февраля, она ответила, что намерена бросить супруга одного. Единственное, что есть в ее планах на этот день – работать днем и вечером. 

"Ведь у артистов праздники – это работа", – объяснила она.

Где будет в этот момент Владимир Пресняков певица не рассказала. 

Ранее артист дал благотворительный концерт, всю выручку с которого решил передать на нужды солдат, принимающий участие в российской спецоперации на Украине. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине

НАТО постепенно повышает ставки в конфликте

Россия жестко наказала Зеленского за визит в Европу

Российские войска решили помешать поставкам западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей