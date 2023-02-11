Концерта не будет: рыдающий от горя Галкин* сделал заявление

Концерта не будет: рыдающий от горя Галкин* сделал заявление
Фото: соцсети
Артист остался без заработка

Максим Галкин* опубликовал в своих соцсетях новое видео, на котором сообщил, что его концерт в Стамбуле, который был запланирован на 14 февраля, не состоится. Он и его команда приняли решение перенести мероприятие на другую дату, посчитав проведение юмористических мероприятий в текущей ситуации неуместным.

Юморист пояснил, что концерт состоится, но на несколько недель позже – 27 апреля. 

"Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим", – заявил артист, с рыдающим от горя лицом.

Фото: соцсети

Комментарии к своему видео он предусмотрительно закрыл.

До этого Галкин* угодил в скандал из-за своего анонса концерта в Турции. Люди в комментариях сердито писали ему, что проводить подобные мероприятия после такой трагедии – кощунственно. Другие называли это "пиром во время чумы". В итоге возможность комментирования публикации он ограничил, обсуждение предстоящего выступления люди продолжили в других соцсетях. 

Артист молчал несколько дней, прежде чем объявить о переносе концерта в Стамбуле. Сейчас он пребывает на гастролях в столице Грузии Тбилиси. 

*признан иноагентом
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