Концерта не будет: рыдающий от горя Галкин* сделал заявление

Артист остался без заработка

Максим Галкин* опубликовал в своих соцсетях новое видео, на котором сообщил, что его концерт в Стамбуле, который был запланирован на 14 февраля, не состоится. Он и его команда приняли решение перенести мероприятие на другую дату, посчитав проведение юмористических мероприятий в текущей ситуации неуместным.

Юморист пояснил, что концерт состоится, но на несколько недель позже – 27 апреля.

"Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим", – заявил артист, с рыдающим от горя лицом.

Комментарии к своему видео он предусмотрительно закрыл.

До этого Галкин* угодил в скандал из-за своего анонса концерта в Турции. Люди в комментариях сердито писали ему, что проводить подобные мероприятия после такой трагедии – кощунственно. Другие называли это "пиром во время чумы". В итоге возможность комментирования публикации он ограничил, обсуждение предстоящего выступления люди продолжили в других соцсетях.

Артист молчал несколько дней, прежде чем объявить о переносе концерта в Стамбуле. Сейчас он пребывает на гастролях в столице Грузии Тбилиси.

*признан иноагентом