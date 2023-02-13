"Будет дочка": Пресняков нежно обнял округлившийся живот Подольской

"Будет дочка": Пресняков нежно обнял округлившийся живот Подольской
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поползли слухи о новой беременности артистки

Пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнезе. Разница в 14 лет супругов нисколько не смущает, артистка признавалась в одном интервью, что иногда ощущает себя старше мужа. За почти 13 лет брака у них родилось двое детей, хотя они были бы не против завести еще одного.

Недавно пара посетила праздник в доме у Светланы Бонарчук. На мероприятие были приглашены многие звезды, которые в своих соцсетях публиковали подробности вечеринки. В итоге на видео случайно попал момент, на котором Пресняков нежко обнимает Подольскую и поддерживает выпирающий живот. После этого поползли слухи, что скоро в семействе артистов ожидается пополнение.

Фото: соцсети

К слову, и сама Подольская держалась за живот на многих кадрах, которые опубликовали в Сети. Из-за этого люди заподозрили, что артистка снова в ожидании ребенка. В комментариях в соцсетях они стали делиться своими предположениями.

"Животик видно", "Кого ждете?", "Она снова беременная?", "Поздравляю, если это правда", "Наверняка в этот раз у них будет дочка. А то одни сыновья у Преснякова", – пишут люди. 

До этого поговаривали, что между знаменитостями есть проблемы в отношениях. К примеру, артистка рассказывала, что собирается провести 14 февраля на работе. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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