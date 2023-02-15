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Имя знаменитой советской актрисы Лии Ахеджаковой в последнее время всплывает исключительно на фоне череды скандалов. Недавно артистку лишили всех ролей в родном театре "Современник". Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделилась коллега опальной звезды Светлана Немоляева.
Когда-то две артистки блистательно сыграли в культовой советской киноленте "Служебный роман". Совместная работа доставила обеим знаменитостям только положительные эмоции, однако с течением лет отношения между ними серьезно охладели. Немоляева подчеркнула, что абсолютно не разделяет взгляды своей коллеги.
Как известно, Ахеджакова весьма неоднозначно высказывается о решении российских властей встать на защиту мирных жителей двух донбасских республик. Поговаривают, что ее прогнали из "Современника" после шквала гневных писем зрителей.
Немоляева не стала проявлять цеховую солидарность и объявила, что также не поддерживает Ахеджакову. Светлана Владимировна напомнила, что свою страну нужно любить и всегда трудиться на благо Родины.
Впрочем, актриса подчеркнула, что не считает себя вправе осуждать действия коллеги и постарается сохранить в сердце приятные впечатления от совместной работы.
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