Друзья звезды не могут оправиться от случившегося

Сегодня информационное пространство разорвали новости о внезапной "смерти" знаменитой российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Такая информация появилась в прессе. Очередной "некролог" на себя любимую опубликовала сама знаменитость. Кудрявцева в бешенстве, что ее в очередной раз "хоронят". Своим мнением по поводу происходящего поделились звездные коллеги артистки.



Лера подчеркнула, что в шоке от того, на что готовя пойти журналисты в погоне за "сенсацией". Кудрявцева рассказала, что из-за новостей, распространившихся в некоторых зданиях, ее ближайшие родственники чуть с ума не сошли. В прессе писали, что артистка тихо "умерла в своем доме", так как скорая не успела приехать к ней на помощь.



Кудрявцева пожелала недобросовестным писакам "сгореть в аду" за такое бессовестное поведение. Гневное сообщение артистки поддержал ее близкий друг, певец Сергей Лазарев. Артист считает, что давно пора ввести ответственность за подобное обращение с публичными личностями.



Лариса Гузеева тоже вставила свои пять копеек. Впрочем, звезда легендарной советской киноленты "Жестокий романс" была более лаконична – артистка советует не обращать внимание на подобного рода публикации. По словам Ларисы, ее журналисты "хоронили" уже десятки раз. Простые россияне порадовались, что с Кудрявцевой все хорошо, и тоже высказали негодование по поводу действий некоторых журналистов.

"Шок", "Кошмар какой", – пишут пораженные комментаторы в Сети.

