Известную ведущую погнали с НТВ

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С 2020-го года Анна Казючиц является ведущей шоу "ДНК". Она пришла на замену погибшему в авиакатастрофе Александру Колтовому. В передаче обсуждают шокирующие истории из жизни людей.
В последнее время публика стала все больше высказывать недовольство о происходящем в "ДНК". На популярном сайте отзывов они делятся своими впечатлениями, указывая, что программу нужно убрать из эфира НТВ, поскольку ее польза для народа сомнительна. Другие утверждают, что ведущая ужасная и ее нужно гнать с телеканала.
"Ведущая спит на ходу, нудная <...> Читает результат как приговор в суде. Могла бы быть более человечной", – заявил один из зрителей.
Часть людей утверждает, что шоу выстроенно очень нудно – одну и ту же информацию повторяют по несколько раз, искусственно держат интригу, говорят глупости.
Еще один зритель заявил, что любил "ДНК", когда ведущим был Колтовой, но с приходом Казючиц перестал смотреть.
"Она никакущая!! Спит на программе...А походка, а вид... Ужас", – возмутился он.
" Казючиц, это просто кошмар!! Говорит очень плохо, все время позирует, любуется собой, и вообще ей не место в этой передаче. Уберите эту Казючиц!!!!!", – возмущаются люди.
Руководство телеканала пока никак не отреагировало на критику в адрес телеведущей.
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