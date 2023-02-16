Известную ведущую погнали с НТВ

Людей возмущает то, во что превратилась программа

С 2020-го года Анна Казючиц является ведущей шоу "ДНК". Она пришла на замену погибшему в авиакатастрофе Александру Колтовому. В передаче обсуждают шокирующие истории из жизни людей.

В последнее время публика стала все больше высказывать недовольство о происходящем в "ДНК". На популярном сайте отзывов они делятся своими впечатлениями, указывая, что программу нужно убрать из эфира НТВ, поскольку ее польза для народа сомнительна. Другие утверждают, что ведущая ужасная и ее нужно гнать с телеканала.

"Ведущая спит на ходу, нудная <...> Читает результат как приговор в суде. Могла бы быть более человечной", – заявил один из зрителей.

Часть людей утверждает, что шоу выстроенно очень нудно – одну и ту же информацию повторяют по несколько раз, искусственно держат интригу, говорят глупости.

Еще один зритель заявил, что любил "ДНК", когда ведущим был Колтовой, но с приходом Казючиц перестал смотреть.

"Она никакущая!! Спит на программе...А походка, а вид... Ужас", – возмутился он.

" Казючиц, это просто кошмар!! Говорит очень плохо, все время позирует, любуется собой, и вообще ей не место в этой передаче. Уберите эту Казючиц!!!!!", – возмущаются люди.

Руководство телеканала пока никак не отреагировало на критику в адрес телеведущей.