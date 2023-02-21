"Сосунки": Маша из "Ворониных" публично облила помоями хейтеров

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Не так давно стало известно, что любимица российских телезрителей, Маша из сериала "Воронины", забеременела в восемнадцать лет. Сама звезда вовсю готовится к рождению первенца, периодически выкладывая посты для подписчиков.
Мария сообщила, что первые три месяца прошли относительно спокойно, несмотря на токсикоз с сонливостью. У беременной звезды возникали рвотные рефлексы от запахов еды, да и поесть из-за этого нормально не получалось.
Кое-кто, однако, решил излить желчь и выразить свое весьма интересное мнение о беременной девушке.
"Молоко на губах не обсохло, тебе всего 19, а ты уже рожать собралась. Мерзотно", – плюется на странице звезды в социальных сетях хейтер.
Маша в долгу не осталась, заявив, что тот в таком случае может благополучно отписаться от нее и просто пройти мимо. Правда, заранее проверила, подписан ли тот неизвестный обидчик на ее страницу.
"Зачем тогда подписан-то, раз мерзотно? Сосунок с девственными усиками", – ответила 19-летняя актриса.А не так давно мы рассказывали об избраннике девятнадцатилетней красавицы.
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