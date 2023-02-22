Многие считают, что артист по-тихому поддерживает Украину

Долгие годы знаменитый российский ведущий Иван Ургант был настоящим любимцем публики и пользовался бесконечным уважением со стороны россиян и коллег. Однако его неоднозначное поведение после старта специальной военной операции по демилитаризации Незалежной перечеркнуло все былые заслуги. Сейчас имя Ивана снова на слуху, а его свежий кадр вызвал бурную реакцию в Сети.



По интернет-пространству давно ходят слухи о том, что артист может вернуться на Первый канал с авторской программой "Вечерний Ургант". Пока никакой точной информации по этому поводу нет, однако некоторые намеки на возможный подобный исход событий существует. Так, недавно в социальных сетях активно обсуждали фотографию, на которой засветился бейджик телешоу.



Впрочем, спустя некоторое время внимательные граждане указали на странную деталь. Получилось, что Иван условно облачился в цвета украинского флага: на нем надет ярко-желтый свитер и вкупе с синей лентой от бейджа получается "жевто-блакитный" флаг.





Некоторые интернет-пользователи считают, что таким образом Иван тихонечко послал сигнал киевскому режиму. Мол, телеведущий остается в России, однако поддерживает украинские власти.

"Цвета кофты и бейджа подобраны неспроста?", "Настораживает двусмысленность наряда", "Что ж ты во вражеские цвета нарядился?", "Ургант в цветах флага Украины!" – пишут возмущенные комментаторы.

