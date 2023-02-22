Эрнст вышел из себя после вопроса о возвращении Урганта в ТВ

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отреагировал на слухи о возвращении в телеэфир шоумена Ивана Урганта.
На вопрос о возвращении телеведущего на Первый Эрнст не стал толком отвечать, отказавшись от разъяснений.
"Никаких комментариев не даю", – отрезал Эрнст, отвечая на вопрос журнао.
Напомним, в 2022 году появились слухи, что Иван выехал из России. По сообщениям медиа, весной того же года Ургант находился на территории Израиля. Однако сам шоумен утверждал, что решил устроить себе отпуск до некоторого времени – позднее он вернулся домой. А на днях артист опубликовал в соцсетях снимок со своей командой из авторской программы "Вечерний Ургант", указав, что все коллеги в сборе.
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