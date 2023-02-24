Кристина продолжает эпатировать публику

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус давно претендует на звание самой эпатажной звезды отечественного шоу-бизнеса. Кристина регулярно публикует откровенный контент, а также развлекает публику весьма странными снимками. На этот раз артистку засняли на тропическом курорте.



Звезда популярного в свое время телесериала "Интерны" и бывшая жена известного юмориста Гарика Харламова сохраняет прекрасную форму – знаменитость позировала в коротких шортиках и топике. Такой соблазнительный наряд подчеркнул длинные стройные ноги артистки и ее аккуратную упругую грудь.



Однако, судя по всему, Асмус решила, что просто пикантные фотографии – это неинтересно. Кристина так скривила лицо, что у нее образовался внушительный второй подбородок. Разумеется, привлекательности он девушке не добавил, но зато позволил поклонникам от души посмеяться.





Мокрые волосы знаменитости говорят о том, что совсем недавно она плескалась в лазурных водах. Как бы там ни было, вероятно, в жизни у артистки все прекрасно – она проводит время в окружении любимых людей и может позволить себе расслабиться на курорте.

