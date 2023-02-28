Уже не вернется на сцену: куда исчезла Эдита Пьеха

Обо всем поведал внук певицы

После пандемии Эдита Пьеха не выходит на публику. Внук артистки, певец Стас Пьеха рассказал, что звезда поглощена размеренной жизнью за пределами города.

Стас указал, что бабушка покинула сцену не из-за проблем со здоровьем – певица даже "прошла чекап в больнице". Сам певец надеется, что бабушка доживет до ста лет и даже больше.

"Она уже пару лет не выступала и огорчается, что нет сил. Сейчас деятельность минимальная, она в основном на диване в гостиной, что-то иногда читает, что-то смотрит по телевизору, но я вижу, что она подустала. Пришло время ей отдохнуть. Надеюсь, будет у нее еще желание выйти на сцену, очень в это верю. Пусть это в 90 лет будет, мы подождем", – рассказал Стас.

К слову, сама Эдита Станиславовна далека от событий в российском шоу-бизнесе – она на него не обращает ровным счетом никакого внимания. Лишь временами следит за музыкальными шоу вместе с внуком.