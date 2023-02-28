Уже не вернется на сцену: куда исчезла Эдита Пьеха

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После пандемии Эдита Пьеха не выходит на публику. Внук артистки, певец Стас Пьеха рассказал, что звезда поглощена размеренной жизнью за пределами города.
Стас указал, что бабушка покинула сцену не из-за проблем со здоровьем – певица даже "прошла чекап в больнице". Сам певец надеется, что бабушка доживет до ста лет и даже больше.
"Она уже пару лет не выступала и огорчается, что нет сил. Сейчас деятельность минимальная, она в основном на диване в гостиной, что-то иногда читает, что-то смотрит по телевизору, но я вижу, что она подустала. Пришло время ей отдохнуть. Надеюсь, будет у нее еще желание выйти на сцену, очень в это верю. Пусть это в 90 лет будет, мы подождем", – рассказал Стас.
К слову, сама Эдита Станиславовна далека от событий в российском шоу-бизнесе – она на него не обращает ровным счетом никакого внимания. Лишь временами следит за музыкальными шоу вместе с внуком.
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