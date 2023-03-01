"Послали на три буквы": Вайкуле жестко унизили после попытки приехать в Россию

Певице дали понять, что в этой стране ей не рады

Российский журналист Михаил Шахназаров решил высказаться о латвийской звезде Лайме Вайкуле, которой предложили приехать на один корпоратив в Москву – хотя сама певица, как известно, решила сжечь всем мосты в стране, где работала длительное время.

Однако проблема в том, что владелец площадки, где должна была спеть Лайма, категорически отказался принимать певицу – чему явно порадовался Шахназаров, указавший, что неизвестный москвич решил дать Вайкуле от ворот поворот.

"На три буквы послал. То есть, заработать в России сама Лайма не прочь", – заявил журналист.

Сейчас Лайма живет в Израиле, где нередко видится с давней подругой Аллой Борисовной Пугачевой и ее супругом-иноагентом. Не так давно артистка дала концерт в Ашдоде на 800 с лишним человек.

Шахназаров же считает опасным тот факт, что бежавшие на курорты звезды начнут массово возвращаться в Россию – из-за слов президента РФ об отсутствии необходимости в "охоте на ведьм". Видимо, сам Шахназаров поохотиться не прочь – публицист категорически выступает против такого всепрощения.