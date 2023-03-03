Откровенные фото Водонаевой без белья утекли в Сеть

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Блогер Алена Водонаева известна любовью к пикантному контенту. Знаменитость любит привлекать к себе внимание, поэтому часто публикует на своей странице фотографии в откровенных образах.
Недавно звезда "Дома-2" решила принять участие в новой фотосессии, на которой облачилась в сетчатый наряд без нижнего белья. Водонаева позировала перед фотографом в разных позах, стараясь сделать кадры более привлекательными.
Сперва знаменитость решила показать свою пышную грудь, которую наглаживает рукой. Фото не было опубликовано в общем доступе, его можно было разглядеть на компьютере знаменитости на одном из видео.
На втором снимке Водонаева решила ничего не скрывать от публики, задрав руки высоко вверх и обнажив пикантные части своего тела.
Журналистка в одном из интервью признавалась, что всегда старается быть привлекательной для мужчин. По ее мнению, в свои 40 лет она выглядит сногшибательно, поэтому имеет полное право хвастаться собой так, как ей захочется – тем более публиковать откровенные снимки своей фигуры.
Некоторое время назад в Сеть попали кадры, на которых знаменитость предстала без трусов. Она отметила, что во время сборов на светское мероприятие решила, что такой наряд будет более уместным.
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