Артистка имеет свои интересы

После начала спецоперации на территории украинского государства любимые россиянами звезды разделились на два лагеря. Многие знаменитости продемонстрировали себя в качестве отъявленных русофобов. В числе сторонников киевского режима оказалась знаменитая певица Лайма Вайкуле.



Любопытно, что недавно артистка решила объединить антироссийски настроенных знаменитостей. Среди прочих, милостью Вайкуле повезло воспользоваться известному юмористу Семену Слепакову. Лайма решила пригреть на груди артиста, который регулярно охаивает Российскую Федерацию и самих россиян.



Стоит отметить, что отвернувшись от нашей страны, сама Лайма потеряла возможность зарабатывать огромные деньги. Как известно, именно российский зритель обеспечивал артистку баснословными гонорарами. Теперь же ей приходится искать иные пути заработать.



Журналисты сообщают, что Лайма Станиславовна решила дать вторую жизнь фестивалю "Лайма. Рандеву. Юрмала". Именно на это шоу пригласили Слепакова, а также открестившуюся от России Веру Брежневу и иноагента Андрея Макаревича. Билетик на мероприятие будет стоить от 4,5 тысячи рублей до 26,5 тысячи.



Злые языки поговаривают, что артистов-русофобов пригласили для того, чтобы хорошенько заработать. Как известно, антироссийская повестка сейчас очень популярна за границей.

