Обтянутая латексом Седокова с шикарными бедрами возбудила мужчин

Обтянутая латексом Седокова с шикарными бедрами возбудила мужчин
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Получилось очень сексуально

40-летняя Анна Седокова продолжает покорять сердца мужчин своими секс-образами. На этот раз бывшая солистка "ВИА Гры" превзошла всех конкуренток из шоу-бизнеса, снявшись в самой эротичной фотосессии.

На ролике Аня крутит бедрами в БДСМ-наборе из латекса в чулках и перчатках. Сама певица пояснила, что таким образом поздравляет себя и всю лучшую половину человечества с днем всех прекрасных дам.

Таким образом горячая дама ответила на обвинения хейтеров, которые принялись поносить ее в социальных сетях за лишние килограммы: певица негодующе ответила, что при всех своих стараниях борьбы с лишним весом и стремлением к красоте не заслужила подобного отношения.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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