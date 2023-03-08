Обтянутая латексом Седокова с шикарными бедрами возбудила мужчин

Получилось очень сексуально

40-летняя Анна Седокова продолжает покорять сердца мужчин своими секс-образами. На этот раз бывшая солистка "ВИА Гры" превзошла всех конкуренток из шоу-бизнеса, снявшись в самой эротичной фотосессии.

На ролике Аня крутит бедрами в БДСМ-наборе из латекса в чулках и перчатках. Сама певица пояснила, что таким образом поздравляет себя и всю лучшую половину человечества с днем всех прекрасных дам.

Таким образом горячая дама ответила на обвинения хейтеров, которые принялись поносить ее в социальных сетях за лишние килограммы: певица негодующе ответила, что при всех своих стараниях борьбы с лишним весом и стремлением к красоте не заслужила подобного отношения.