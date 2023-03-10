Известный советский артист пожелал России "рухнуть как карточный домик"

Известный советский артист пожелал России "рухнуть как карточный домик"
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он окончательно открестился от любых связей со страной

Латвийский актер Ивар Калныньш выступил с новым резким высказыванием о России. В беседе с российскими журналистами он сказал, что считает россиян людьми с имперскими замашками и не хочет иметь ничего общего с Российским государством.

Артист отметил, что раньше и правда много снимался в советских и российских фильмах, но сейчас даже не хочет об этом вспоминать. При этом он считает, что оставил россиянам массу прекрасного – пусть теперь люди в России на этом наживаются.

Калныньш утверждает, что не боится оказаться в российском черном списке, подобным тому, что до этого приняли в Латвии.

"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне насрать на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке", – заявил знаменитость.

Он уверен, что очень скоро политическое устройство России ждет крах – такой же, как случился с Советским Союзом. Артист заявил, что "режим рухнет как карточный домик". 

Ивар Калныньш известен своими ролями в картинах "Маленькие трагедии", "Личной безопасности не гарантирую", "ТАСС уполномочен заявить" и "Зимняя вишня". В последний раз фильм с его участием вышел на российские экраны в 2019-ом году – это была лента "Короткие волны". 

В прошлом году после начала российской спецоперации на Украине он заявлял, что полностью отрекся от России и друзей, которые проживают в стране. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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