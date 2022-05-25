Известный советский актер официально отрекся от России

Известный советский актер официально отрекся от России
Фото: Anton Mukhametchin/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость не хочет даже звонить знакомым

Артист Ивар Калныньш сделал заявление о спецоперации России на Украине. Как передают Argumeti, он решил разорвать все отношения с российским государством.

Советский актер сейчас проживает в Латвии, где работает в рижских театрах. В последний раз он появлялся на российском телевидении в сериале "Чисто московские убийства", который вышел на экраны в 2019 году. 

Калныньш рассказал, что более половины проектов, в которых он принимает участие вне Латвии, связаны с Украиной. Сейчас они поставлены на паузу из-за событий внутри страны, однако прекращать сотрудничество после завершения спецоперации он не собирается. С Россией ситуация иная – от всех отношений со страной он отказался.

"Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях", – заявил артист.

Ивар Калныньш известен российской публике по картинам "Театр", "ТАСС уполномочен заявить", "Взбесившийся автобус", "Зимняя вишня" и других. 

Источник: Argumenti
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