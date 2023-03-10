Трусы намокли: Бузова оконфузилась прямо на сцене

Трусы намокли: Бузова оконфузилась прямо на сцене
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда распахнула промежность и перепугала народ

Ольга Бузова продолжает давать концерты по всей России. Звезду регулярно приглашают на светские мероприятия, чтобы она выступила для людей со своими песнями. В последнее время знаменитость предпочитает выходить на сцену в откровенных нарядах, который, порой, играют с ней злую шутку.

К примеру, на во время одного из недавних выступлений Ольга появилась на публике в блестящем купальнике, который плотно облегал ее тело. В качестве дополнения она надела высокие сапоги, в которых спокойно выполняла рискованные танцевальные пируэты.

В какой-то момент Бузова решила присесть на корточки и расставить ноги широко в стороны, мотыляя по кругу головой. Однако публика обратила внимание не на эффектный маневр, а на то, как выглядела ее промежность.

Фото: соцсети

"Мне кажется, или у нее трусы намокли? Уж слишком черно между ног", "Пирожком наружу", "Зачем кормилицу свою так выставлять...", "На сцене Бузова, а стыдно мне", – написали люди в комментариях.

Сама Ольга Бузова на конфуз никак не отреагировала – она давно привыкла к тому, что ее ролики вызывают неоднозначную реакцию у публики. 

Ранее Бузова похвасталась своим пельмешком и застонала – все успели снять на видео. 

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