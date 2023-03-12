Водонаева в микротрусах перевозбудила мужчин: фото

Водонаева в микротрусах перевозбудила мужчин: фото
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Красотка вернула былые формы после изнурительных тренировок

40-летняя Алена Водонаева укатила на Бали, где отдыхает в близком кругу. Не так давно звезда "Дома-2" опубликовала секс-снимок, сделанный в уборной. Алена похвасталась своими шикарными формами в мини-бикини.

Телеведущая сокрушается, что длительное время привычные кондиции вернуть не удавалось. После пережитого в "Звездах в Африке" красавица начала страдать от расстройства пищевого поведения, и сильно поправилась.

Однако звезда проявила недюжинную волю, вернув утраченную красоту. Теперь Водонаева снова демонстрирует сексапильные формы.

Фото: соцсети

Источник: Rambler ✓ Надежный источник
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