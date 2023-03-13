Раскрыты детали внезапной кончины Галкина* на Западе

Раскрыты детали внезапной кончины Галкина* на Западе
Фото: соцсети
Судьба артиста оказалась трагической

Гибель Максима Галкина* была предсказана давным-давно – в личной беседе об этом говорил известный политик Владимир Жириновский, утверждает бывший депутат Роман Худяков. Он раскрыл подробности дальнейшей судьбы артиста.

Недавно во время концерта в США Галкин* заявил, что лидер ЛДПР 16 лет назад предсказал его отъезд из России. В одиозной манере он спародировал Жириновского, вспомнив, что также политик говорил будто бы в будущем комика "сожрет акула", передает Общественная служба новостей.

Худякова крайне возмутило заявление артиста о своем бывшем наставнике. Он утверждает, что этот "предатель Родины" умудрился опорочить память о Жириновском "своим вонючим ртом". 

Бывший депутат отметил, что спустя время россиянам стало ясно, кто в действительности является масштабной личностью, а кто презираемым обществом отбросом. Он выразил уверенность, что Галкин* больше никогда не появится в России и найдет за границей последнее пристанище.

"Похоронят Галкина, вероятнее всего, на Западе – по прогнозу, который сделал Владимир Вольфович – его, "мелкую рыбешку" в "океане" сожрет "акула"",

– спрогнозировал вероятную кончину юмориста Худяков.

Ранее Максим Галкин* сделал заявление о патриотично настроенных артистах, высмеяв их поведение.

*признан иноагентом
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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