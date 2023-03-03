"Протухли изрядно": Галкин* резко высказался о патриотах России

Артист не сдержался после критики в свой адрес

Юморист Максим Галкин* продолжает разъезжать с гастролями по западным странам. В своих соцсетях он рассказывает обо всех концертах на ближайшее время, чем вызывает нешуточный гнев в свой адрес. Некоторые люди прогоняют его, другие припоминают все грехи, а третьи, напротив, поддерживают. Сам артист периодичестки вступает с недовольными в перепалку, пытаясь подначивать всех в юмористической форме.

Недавно Галкин* рассказывал, что приехал с туром в США. Он хвастался, что в стране у него пройдет 21 концерт. Однако некоторые подписчики посоветовали остаться ему там насовсем, поскольку в России от него наконец можно отдохнуть, поскольку звезда уже многим "приелся". Артист не смог сдержаться, выпалив едкую колкость, вероятно, в адрес патриотически настроенных звезд.

"Надо же – я Вам, оказывается, "приелся". Но Вы там сильно не закусывайте на отдыхе теми артистами, что остались. Некоторые люди приличные, жалко будет, если Вы их сожрете, а некоторые протухли изрядно – можете потравиться, даже приесться не успеют", – намекнул он.

Кого именно подразумевал под своими словами Галкин* пояснять не стал, однако публика пришла к выводу, что он говорил о звездах, которые поддерживают решение о проведении СВО.

"Как бы сам не захлебнулся от своего г***а, выходящего из рта", "Разочаровали комментарием. Так о коллегах...", "Такой жалкий. Будьте мужиком, а не подобием",

– ответили ему люди в комментариях.