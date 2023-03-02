Галкина* погнали грязными тряпками из США: "Своих клоунов хватает"

Галкина* погнали грязными тряпками из США: "Своих клоунов хватает"
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист приехал в страну с гастролями

Максим Галкин* оставил Аллу Пугачеву вместе с детьми в Израиле, а сам отправился на месяц с гастролями по США. Практически каждый день марта у него расписан – всего он даст 21 концерт для американской публики плюс еще четыре для канадцев. Об этом артист сам заявил в своих соцсетях.

Он опубликовал видео, на котором ходит по вечернему пляжу и хвастается красным небом. 

"Боже, какая красота... Это я не про себя, а про рассвет", – сказал он.

Публика восприняла анонсированные выступления двояко. Одни обрадовались приезду артиста, а другие, напротив, оказались крайне возмущены. Некоторые даже решили прогнать его из страны.

"Будете Байдена пародировать или все еще на русских будете зарабатывать?", "Да кому ты нужен? О тебе уже все давно забыли", "Зачем ты нам нужен в Далласе? У нас своих клоунов хватает", – написали люди.

Сам Галкин* ответил, что это уже 12 тур по США на его памяти. И любой артист рано или поздно забывается, ничего страшного в этом нет. 

Ранее юмористу пришлось перенести свои концерты в Турции из-за землетрясения. При этом он заявил, что все собранные деньги он отправит на помощь людям, пострадавшим в трагедии. 

*признан иноагентом

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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