Кудрявцева показала обтянутую трусами промежность на камеру: фото

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Последние несколько месяцев телеведущую Леру Кудрявцеву одолевает навязчивый поклонник. Он постоянно написывает знаменитости в личные сообщения с просьбой показать ему трусики, которые она носит. Ведущая реагирует на такие атаки с юмором. Она регулярно публикует переписку с этим мужчиной в соцсетях.
Однажды он попросил звезду за деньги прислать ему поношенные трусики. Неизвестный предлагал любые суммы, лишь бы заполучить в свое пользование интимный предмет гардероба. В ответ Кудрявцева заявила, что носит исключительно панталоны до колен.
Тем не менее, это поклонника не смутило. Он продолжил навязчиво приставать к телеведущей с просьбой хотя бы показать, какое на ней нижнее белье. Знаменитость сперва отметила, что мужчина очень настойчив – такое поведение ей нравится, и не искключено, что однажды она пойдет у него на поводу. Чуть позже Кудрявцева решилась опубликовать фото промежности, плотно обтянутой трусами. Правда, не своей.
Поклонники в сообщениях поинтересовались у знаменитости, как к подобным приставаниям относится ее муж. Они предположили, что однажды спортсмен может побить навязчивого поклонника. Однако Кудрявцева отреагировала с юмором, спросив у Макарова, будут ли они делать бизнес на ее поношенных трусиках.
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