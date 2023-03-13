Актриса Васильева отреагировала на антироссийскую выходку Калныньша

Актриса Васильева отреагировала на антироссийскую выходку Калныньша
Татьяна Васильева. Фото: Gennadii Usoev/www.globallookpress.com
Страна обойдется без пустых комментариев звезды советского кино, считает артистка

Популярный советский артист из Латвии Ивар Калныньш ранее заявил, что считает россиян империалистами – потому ждет, когда РФ развалится, подобно "карточному домику". На слова актера отреагировала его профессиональная коллега Татьяна Васильева.

Ранее Калныньш заявил, что стер из памяти всю свою работу в советском кино – россияне, объяснил 74-летний мужчина, эксплуатируют все достижения прекрасного советского. А потому пришлось разорвать все мосты с ненавистной Россией. Однако сам Калныньш не упомянул, что в 2017 году выступал в Крыму со спектаклем "Мастер и Маргарита", за что был внесен в украинский "Миротворец".

Васильева рекомендовала же никому не обращать внимание на слова Ивара, заявив, что страна прекрасно обойдется без мнения латвийского артиста.

"Флаг ему в руки. Мы должны не замечать такие поступки. Какая нам разница? Калныньш никогда не был "наш". Нужно идти дальше", – высказалась Васильева. 

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Нашествие беспилотников над Москвой: появились новые подробности

Аппараты занимались разведкой на военном объекте

НАТО и ВСУ готовят атаку на Крым: есть несколько сценариев

Наступление может начаться по разным направлениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей