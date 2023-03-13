Актриса Васильева отреагировала на антироссийскую выходку Калныньша

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Популярный советский артист из Латвии Ивар Калныньш ранее заявил, что считает россиян империалистами – потому ждет, когда РФ развалится, подобно "карточному домику". На слова актера отреагировала его профессиональная коллега Татьяна Васильева.
Ранее Калныньш заявил, что стер из памяти всю свою работу в советском кино – россияне, объяснил 74-летний мужчина, эксплуатируют все достижения прекрасного советского. А потому пришлось разорвать все мосты с ненавистной Россией. Однако сам Калныньш не упомянул, что в 2017 году выступал в Крыму со спектаклем "Мастер и Маргарита", за что был внесен в украинский "Миротворец".
Васильева рекомендовала же никому не обращать внимание на слова Ивара, заявив, что страна прекрасно обойдется без мнения латвийского артиста.
"Флаг ему в руки. Мы должны не замечать такие поступки. Какая нам разница? Калныньш никогда не был "наш". Нужно идти дальше", – высказалась Васильева.
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