Королеву и Агутина ликвидировали за слова об Украине

Королеву и Агутина ликвидировали за слова об Украине
Фото: Утро.ру
Разразился очередной скандал

Россияне больше не смогут услышать голоса Наташи Королевой и Леонида Агутина по радио – это касается двух композиций, которые на одной из станций решили убрать из репертуара. 

Как стало известно, под тотальную ликвидацию попали песни "Киевский мальчишка", в которой Королева поет о потерянной любви с парнем из украинской столицы – в условиях российской спецоперации композиция обрела смысл, будто бы певица воспевает погибших солдат ВСУ. 

Другая песня – "Шаланды" в исполнении Агутина. Раньше ее часто крутили на российских радиостанциях, но из-за строчки про Одессу было решено вычеркнуть из репертуара. 

Дополнительно запретили песню группы "Комбинация", в которой девушка мечтает покинуть Москву вместе с "американ бойем". Также в эфир не пускают артистов, которые высказались против российской спецоперации – это группа "2Маши", Светлана Лобода, Макс Барских, Вера Брежнева, группа "Время и стекло", Настя Каменских и Потап, Валерий Меладзе, Наргиз, Ольга Полякова, Верка Сердючка. Запрещено включать все песни Аллы Пугачевой – как соло, так и вместе с мужем, и Софии Ротару.

Ранее Наташа Королева вышла на сцену с флагами, после чего публика решила, что звезда наконец окончательно определила свою позицию в украинском конфликте.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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