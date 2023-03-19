Ляпнула лишнего: Волочкова резко испортила отношения с государством

Скандал отразился на всей жизни артистки

К постоянным выходкам Анастасии Волочковой успели привыкнуть все россияне – многих уже не удивляет, что звезда постоянно оказывается в эпицентре скандалов. Народ подозревает, что причина кроется в пагубном пристрастии балерины к алкоголю, к которому она якобы стала испытывать тягу после скандального ухода из Большого театра. Однако, уверяет родолог Ксения Губина, жалеть знаменитость не стоит, поскольку во всех проблемах виновата она сама.

По ее словам, в судьбе Волочковой головокружительный взлет и падение с потерей репутации. Все могло бы сложиться иначе, если бы она не ляпнула лишнего в разбирательствах с театром. Тогда балерина раздула грандиозный скандал, хотя надо было промолчать, поскольку в ее жизни проблемы с государством могут только серьезно навредить.

"Если вы помните, история падения Насти началась с увольнения из Большого театра, а это государственное учреждение. <...>У нее большое количество родовой энергии, она должна быть направлена на созидание, а не на разрушение", – считает эксперт.

Губина утверждает, что энергия Волочковой начала ее добивать – теперь свои ресурсы она тратит на самоуничтожение. Артистка не видит в своей жизни ничего предосудительного, она считает, что у нее все хорошо. И пока звезда сама не заметит, что пошла не потому пути, ничего в ее поведении не изменится.

Самые громкие выходки Анастасии Волочковой, как правило, происходят при участии ее верного друга Никиты Джигурды. Пара не стесняется лапать друг друга за интимные места и выставлять это на всеобщее обозрение.