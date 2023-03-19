Потрепанная Высоцкая выставила голое фото из спальни

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Юлия Высоцкая в данный момент находится на отдыхе за гарницей. Телеведущая делится кадрами с отпуска в своих соцсетях, показывая красивые пейзажи и себя на их фоне. На одном из таких фото звезда предстала в откровенном виде, снявшись в прозрачной майке в спальне.
Актриса стала позировать в дверном проеме, хвастаясь длинными и голыми ногами. На ней в этот момент был надет купальник, который можно было разлядеть под одеждой. Волосы Высоцкой при этом были в растрепанном состоянии, но лицо – довольным. Подписывать публикацию она никак не стала, отметив лишь, что она была сделана в 2 часа дня.
Народ пришел в восторг от внешнего вида звезды. Больше всего людям понравились длинные и стройные ноги Юлии Высоцкой, на которых красиво вырисовывался рельеф. Некоторых, впрочем, возмутило, что артистка выкладывает такие голые фото в своих соцсетях.
"Глупое поведение для 50-летней", "У нее большие икры, это не исправить", "Какие красивые ноги!!! Как у лани!", "Исчезающая за дверьми красота", "Просто очень красивая женщина!", "Щиколотки как у породистого скакуна", – написали подписчики в комментариях.
Ранее россияне возмутились тем, как Юлия Высоцкая ведет себя на передаче "Едим дома". Некоторые даже потребовали выгнать оттуда ведущую, поскольку, по их словам, смотреть шоу стало невозможно.
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