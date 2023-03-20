Асмус с трудом уместила сочную грудь в тугой купальник: фото

34-летняя красотка поразила россиян и в сердце, и в тело

34-летняя Кристина Асмус выложила в соцсети фотографии, сделанные в бассейне. Актриса прихорошилась, накрасилась и прыгнула в воду – получилось очень сексуально.

А вот в описании к горячим снимкам Кристина оставила обращение, где уже не было никакого намека на эротику: 34-летней красотке, как оказалось, до смерти надоела критика от малознакомых людей, которые обсуждают ее параметры, личную жизнь и развод с Гариком Харламовым. Поэтому опубликовала пару "кричащих" и стереоптипных хештегов – исходя из описаний публики, которая ее не жалует.

"Шапку надень", "Без Харламова неинтересна", "Так без мужика и останется", Отхапала себе дом с бассейном", – пишет Асмус.