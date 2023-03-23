"Надоели до черта": взвывших Гордона и Барановскую погнали на "Россию 1"

"Надоели до черта": взвывших Гордона и Барановскую погнали на "Россию 1"
Фото: t.me/EGonline
Дуэт не приглянулся поклонникам передачи "Мужское/Женское"

Недовольные любители телепередачи "Мужское/Женское" выразили негодование из-за знаменательного жеста, который себе позволили Александр Гордон с Юлией Барановской в эфире программы.

Так, после обсуждения насущных проблем участников в один прекрасный момент Гордон и Юля взялись за руки, начав петь.  Зрители были доведены до белого каления.

"На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову", – выразил негодование один из пользователей Сети.

Кстати, пару лет назад Гордон сознался, что баловался спиртным во время эфира – уходил за кулисы, где и предавался такому непрофессиональному греху. Руководство Первого канала заставило Александра публично принести извинения зрителям за такую наглость.

Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Британия "напросилась" на ядерный ультиматум от России - политолог

Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт

В России раскрыли новый план контрнаступления ВСУ в Бахмуте

Киев копит резервы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей