"Надоели до черта": взвывших Гордона и Барановскую погнали на "Россию 1"

Дуэт не приглянулся поклонникам передачи "Мужское/Женское"

Недовольные любители телепередачи "Мужское/Женское" выразили негодование из-за знаменательного жеста, который себе позволили Александр Гордон с Юлией Барановской в эфире программы.



Так, после обсуждения насущных проблем участников в один прекрасный момент Гордон и Юля взялись за руки, начав петь. Зрители были доведены до белого каления.

"На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову", – выразил негодование один из пользователей Сети.

Кстати, пару лет назад Гордон сознался, что баловался спиртным во время эфира – уходил за кулисы, где и предавался такому непрофессиональному греху. Руководство Первого канала заставило Александра публично принести извинения зрителям за такую наглость.