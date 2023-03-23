"Надоели до черта": взвывших Гордона и Барановскую погнали на "Россию 1"

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Недовольные любители телепередачи "Мужское/Женское" выразили негодование из-за знаменательного жеста, который себе позволили Александр Гордон с Юлией Барановской в эфире программы.
Так, после обсуждения насущных проблем участников в один прекрасный момент Гордон и Юля взялись за руки, начав петь. Зрители были доведены до белого каления.
"На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову", – выразил негодование один из пользователей Сети.
Кстати, пару лет назад Гордон сознался, что баловался спиртным во время эфира – уходил за кулисы, где и предавался такому непрофессиональному греху. Руководство Первого канала заставило Александра публично принести извинения зрителям за такую наглость.
Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт