Джигурда пристроился сзади и обласкал Волочкову: видео

Джигурда пристроился сзади и обласкал Волочкову: видео
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты не скрывают свою близость от публики

Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду связывают долгие годы отношений. Звезды признаются, что несмотря на совместные одиозные выходки, между ними крепкая дружба. Балерина не собирается вмешиваться в брак артиста, хотя в последнее время тот с супругой не живет, проводя свободное время в компании заветной подруги.

Недавно в своих соцсетях Волочкова опубликовала новое видео, на котором показала, как готовится к выходу на сцену. Знаменитость надевала сценический наряд, но не могла справиться с завязками на спине. На выручку ей пришел Джигурда. Артист пристроился сзади, стал завязывать балерине корсет, но в какой-то момент не выдержал и обласкал звезду. Он стал покрывать ее спину поцелуями, пока Анастасия довольно улыбалась.

Балерина отметила, что до этого она приходила к своему другу на выручку, когда он готовился к бою. Теперь пришла его очередь оказывать поддержку. 

Джигурда, в свою очередь, отметил, что Волочкова собирается выходить на сцену с травмами, поскольку "у нее растут крылья". 

Также знаменитости заявили, что перед выступлением Анастасии Волочковой зал оказался забит битком – им пришлось даже разрешать зрителям смотреть концерт на ступеньках.

 

 

Ранее в Сети появилось старое фото Маши Распутиной, на котором она демонстрирует откровенный шпагат в духе Анастасии Волочковой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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