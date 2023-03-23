Джигурда пристроился сзади и обласкал Волочкову: видео

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Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду связывают долгие годы отношений. Звезды признаются, что несмотря на совместные одиозные выходки, между ними крепкая дружба. Балерина не собирается вмешиваться в брак артиста, хотя в последнее время тот с супругой не живет, проводя свободное время в компании заветной подруги.
Недавно в своих соцсетях Волочкова опубликовала новое видео, на котором показала, как готовится к выходу на сцену. Знаменитость надевала сценический наряд, но не могла справиться с завязками на спине. На выручку ей пришел Джигурда. Артист пристроился сзади, стал завязывать балерине корсет, но в какой-то момент не выдержал и обласкал звезду. Он стал покрывать ее спину поцелуями, пока Анастасия довольно улыбалась.
Балерина отметила, что до этого она приходила к своему другу на выручку, когда он готовился к бою. Теперь пришла его очередь оказывать поддержку.
Джигурда, в свою очередь, отметил, что Волочкова собирается выходить на сцену с травмами, поскольку "у нее растут крылья".
Также знаменитости заявили, что перед выступлением Анастасии Волочковой зал оказался забит битком – им пришлось даже разрешать зрителям смотреть концерт на ступеньках.
Ранее в Сети появилось старое фото Маши Распутиной, на котором она демонстрирует откровенный шпагат в духе Анастасии Волочковой.
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