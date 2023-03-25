Телеведущий вызывает ненависть у зрителя

Несколько десятилетий знаменитый российский телеведущий Леонид Якубович радовал публику интеллектуальным шоу "Поле чудес". Однако в последнее время пожилой звезде все сложнее сдерживать свой вздорный характер. Неадекватное поведение знаменитости привело в бешенство россиян.



Зрители популярного шоу указывают на то, что Якубович из выпуска в выпуск позволяет себе хамское отношение к участникам проекта. Заработавший миллионы на российском телевидении ведущий постоянно демонстрирует собственное превосходство над простыми жителями нашей страны, которые прилетают на передачу со всех уголков России.



Зрителей поражает то, что Якубович попутал берега и регулярно хамит участникам проекта. Своим негодованием россияне поделились на форуме "Отзывы". Люди требуют у руководства "Первого канала" обратить внимание на неприемлемое поведение бессменного телеведущего. Леониду пора сделать выговор или и вовсе заменить его на свежее лицо, уверены недовольные потребители телевизионного продукта.

"Якубович перегибает, его несет, а участники стоят и терпят оскорбления. Противно", "Хам и наглец, а не ведущий. Раньше он себе такого не позволял"; "Якубовичу пора на пенсию!"

– негодуют россияне.

Напомним, недавно Якубович попал в скандал, резко отреагировав на подарок, который ему привезли с Камчатки. Ведущий внезапно объявил, что не желает "провонять" этим российским регионом.

