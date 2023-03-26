"Его нагнули": Лобода рассказала о реальном отношении Киркорова к СВО

"Его нагнули": Лобода рассказала о реальном отношении Киркорова к СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость грандиозно подставила коллегу

Светлана Лобода дала большое интервью – одно из первых после своего спешного отъезда из России. В нем артистка подставила Филиппа Киркорова, рассказав, как в действительности артист относится к происходящему на Украине.

По ее словам, после начала СВО у нее состоялся с артистом телефонный разговор. В нем она умоляла Киркорова не поддерживать публично конфликт и не выступать на стороне России. Однако певец отказался.

Лобода рассказала, что он не может этого сделать, даже если в действительности имеет позицию против. Из-за происходящего Филипп постоянно получает угрозы – неизвестные говорят, что заберут у него детей, руководствуясь российским законом. Все же одинокого мужчину, который растит дочь и сына, можно назвать представителем меньшинств и запретить видеть наследников. 

"Его просто нагнули, у него не было выбора", – говорит Лобода.

Также она уверяет, что аналогичные угрозы в свой адрес получил и Сергей Лазарев.

В спокойное время у Светланы Лободы и Филиппа Киркорова были хорошие взаимоотношения. Певица даже помогла артисту с песней "Цвет настроения синий", которая вернула ему утраченную популярность. Однако бывали моменты, когда между ними проскакивала кошка. Причиной недопониманий становилась продюсер исполнительницы Нателла Крапивина.

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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