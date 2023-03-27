Наташа Королева покинула Россию после скандального запрета ее песен

Наташа Королева покинула Россию после скандального запрета ее песен
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внимание публики приковано к артистке

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства оказал колоссальное влияние на жизнь простых граждан и представителей шоу-бизнеса. Недавно разразился скандал с запретом песен Натальи Королевой. Любопытно, что на этом фоне артистка упорхнула из России.

Одна из радиостанций решила снять с ротации песню "Киевский мальчишка". В текущих обстоятельствах ее исполнение может ассоциироваться с погибшими украинскими боевиками. Журналисты обратили внимание, что после появления этой новости Наташа уехала из родного государства.

Исполнительницу хитов "Маленькая страна", "Желтые тюльпаны", "Дельфин и русалка" и других заметили на территории Казахстана. Туда артистка отправилась без сына и супруга. Дело в том, что поездка носила рабочий характер – Королева выступала перед своими казахстанскими фанатами.

Наташа не была замечена в симпатиях к киевскому режиму, однако в нынешних реалиях любые перемещения знаменитостей за границей вызывают широкий резонанс и привлекают внимание общественности.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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