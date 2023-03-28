"Позор": Долину погнали из шоу "Три аккорда"

Россияне возмущаются поведением знаменитости

Седьмой сезон передачи "Три аккорда" на Первом канале, судя по отзывам, зрителям оказался не совсем по душе. Некоторые утверждают, что шоу пропагандирует криминальную романтику, призывая перестать показывать подобное на главном канале страны, а другие недовольны тем, что в жюри сидит Лариса Долина.

На популярный сайтах отзывов россияне жалуются, что знаменитая артистка выглядит крайне неуместно в контексте шоу. Они погнали Долину из "Трех аккордов", требуя подобрать в будущем более подходящих артистов.

"Наглая старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью... Она так же подходит Шансону, как Кортункова к балету",

"Со всем уважением к Ларисе Долиной, есть вопрос, зачем она пришла на этот проект?"

"Передача замечательная, но что там делает Долина? Это как в начальную школу пришёл на викторину выпускник и рад, что впереди планеты всей. Позор",

– пишут недовольные зрители.

В целом седьмой сезон передачи им показался не самым удачным. Система оценок выступлений вызывает у людей много вопросов. Они возмущаются, что многие участники просто так получают одни "Тузы". Россиянам не нравится и то, как члены жюри реагируют на исполнения – по их словам, многие сидят за столом "с постными лицами".

Еще до выхода в эфир "Три аккорда" угодили в скандал. Как оказалось, изначально участников передачи было больше, однако в последний момент Эрнст приказал вырезать одного известного артиста со всего хронометража.